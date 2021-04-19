شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى «القمة» .. أفراح الأهلاوية تتواصل.. وحفل إفطار مكافأة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاشت جماهير الأهلى سهرة رمضانية سعيدة أمس الأول بعد نجاح الفريق الكروى الأول فى اعتلاء القمة 121 وتحقيق الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والتى أقيمت على أرض ملعب استاد القاهرة. وتفاعل لاعبو الأهلى عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى مع الجماهير لمشاركتهم فرحة الفوز، فيما قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة توجيه الدعوة للاعبين لإفطار رمضانى احتفالا بالفوز والاقتراب من صدارة الدورى حال الفوز فى المواجهات المؤجلة وتأكيد تفوق الأحمر.

ومن جانبه، قال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى: مباريات القمة دائمًا ما تشهد حماسًا وندية بين الفريقين، ولكن نجحنا فى تحقيق هدفنا بحصد نقاط الفوز. وأضاف: «الحمد لله كسبنا المباراة وتحكمنا فى مجريات اللعب وتحديدًا فى أول ٢٠ دقيقة، بعد أن فرضنا أسلوبنا ونفذنا خطتنا بشكل جيد جدا».

وأشار إلى أن الأهلى تفوق على منافس قوى يمتلك مديرا فنيا على مستوى عالٍ من الكفاءة، ولكن لاعبى الأهلى كانت لديهم رغبة قوية فى تحقيق الفوز. وشدد موسيمانى على أن على لطفى حارس مرمى الأهلى هو رجل المباراة من وجهة نظره، مؤكدًا أن الجهاز الفنى لم يشكُ من الغيابات، ومسألة الإصابات تبقى أمرًا واقعًا نتعامل معه، وجاهزون دائمًا لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وأثق بشدة فى جميع لاعبى فريقى.

وأكد مدرب الأهلى أنه يُكن كل تقدير للفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، نافيًا وجود أى مشادة كلامية بينهما خلال أحداث اللقاء.

فيما أعرب على لطفى، حارس المرمى، عن سعادته بلقب رجل المباراة الذى منحه له موسيمانى والفوز الذى اعتبره خطوة مهمة فى سباق بطولة الدورى، وجميع اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسؤولية، ونجحوا فى التغلب على الصعوبات والغيابات العديدة التى عانى منها الفريق. وأضاف: «شكرًا لجماهير النادى الأهلى على دعمها للفريق، ولى بشكل شخصى، وهم بالفعل سر الفوز الذى حققه الفريق على الزمالك». وشدد لطفى على أن «الأهلى على قلب رجل واحد، وأن حراس الفريق محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء جاهزون دائمًا للدفاع عن الفريق فى أى وقت»، متمنيًا التوفيق للفريق فى المباريات المقبلة، وأن ينجح فى الفوز بكل البطولات والألقاب. وعبر محمد شريف عن سعادته بالثنائية فى المرمى الأبيض وقال: «أهديهما للجماهير»، وأكد أن الأهلى واجه منافسًا قويًّا، والفوز الذى حققه الفريق خطوة فى مشوار الحفاظ على بطولة الدورى، مشيرًا إلى أن الفريق سيغلق صفحة مباراة القمة للتركيز فى المواجهات الصعبة المقبلة لمواصلة مسيرة الفوز.

وأضاف: «الأهداف مجهود الفريق بأكمله، والمهم أن يستمر التقدم وحصد النقاط فى سباق الدورى». واختتم «شريف» تصريحاته مؤكدًا أن لاعبى الأهلى نجحوا فى تعويض الغيابات، وأظهروا شخصية الأهلى القوية التى كانت وراء الفوز على الزمالك.

وأكد المغربى بدر بانون أنه يشعر بسعادة كبيرة جدا لأنه أصبح من اللاعبين المحببين لدى جماهير الأهلى، مؤكدًا أنه مازال لم يقدم شيئًا للنادى حتى الآن لأنه يستحق الكثير.

أضاف «بانون»: «اللعب فى النادى الأهلى يجعلك نجمًا كبيرًا وتشعر أنك لاعب مهم، لأن الجمهور يطالبنا بالفوز دائمًا سواء محليًّا أو إفريقيًّا. هذا أهم ما اكتسبته فى الأهلى ولكنى قادم من فريق كبير وهو الرجاء البيضاوى وأعرف ذلك الأمر جيدًا».

من جهته، أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن سعادته بالفوز على الزمالك.

وقال عبدالحفيظ: حققنا فوزًا غاليًا، وقدم لاعبو الأهلى مستوى جيدًا فى ظل الغيابات الكبيرة، واستحقوا الفوز فى ظل الروح القتالية التى تحلى بها الجميع خلال شوطى المباراة لتحقيق الهدف المطلوب وهو النقاط الثلاث.

وأوضح أن شخصية الأهلى لعبت دورًا محوريًّا فى الفوز بالمباراة، وأن الجهاز الفنى كان لديه ثقة شديدة فى لاعبى الفريق لتحقيق الفوز رغم الغيابات الكثيرة.

وقال عبدالحفيظ: جميع اللاعبين تحلوا بالروح القتالية رغم أن عددًا منهم شارك للمرة الأولى فى مباراة القمة، ولكن بشكل عام قدموا أداءً رائعًا، وتعد أقوى مباراة للفريق فى الدورى حتى الآن.

وأشار مدير الكرة إلى أنه سعيد بالمستوى الذى يقدمه جميع لاعبى الأهلى، ونجاحهم فى قيادة الفريق لتحقيق فوز ثمين للغاية أمام منافس قوى وفى ظل ظروف استثنائية وغيابات بالجملة.

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن الفريق أغلق صفحة المباراة بإيجابياتها وسلبياتها بعد انتهائها مباشرة، وليبدأ الأهلى فى التركيز فورًا فى مباراة سموحة التى تقام يوم الأربعاء.