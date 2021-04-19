شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك و الأهلي .. حزن وحسرة في ميت عقبة بعد الخسارة من الشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الحزن، داخل صفوف الزمالك وذلك بعد خسارة الفريق أمام الأهلى في مباراة الزمالك و الاهلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول الأحد على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز.

ووضحت الحسرة والوجوم على بعض لاعبى الفريق الأبيض عقب المباراة داخل غرفة خلع الملابس، بعد الخسارة أمام الأهلى، وأصبح الفريق مهددًا بفقدان صدارة الدورى حال فوز الفريق الأحمر فى جميع مبارياته المؤجلة، كما قام الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للنادى الأبيض، بتعنيف اللاعبين عقب نهاية المباراة .

بسبب ظهورهم بمستوى سيئ خلال المباراة وتحديدًا فى الشوط الأول، وذلك قبل أن يتحسن الأداء فى الشوط الثانى. وتدرس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إيقاف مستحقات اللاعبين، لحين تحسن نتائج الفريق فى المباريات المقبلة، وذلك بسبب الرعونة والتراخى فى الأداء خلال لقاء القمة.

وفى سياق آخر يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا جناح الفريق الأبيض، لاختبار طبى لحسم أمر مشاركته فى مباراة الإنتاج الحربى المقبلة من عدمه، وذلك بعد تعرضه للإصابة بشد عضلى، خلال مواجهة الأهلى، الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يقرر استبداله بين شوطى اللقاء والدفع باللاعب أحمد سيد زيزو.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

يُذكر أن الزمالك يحتل صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وتعرض للهزيمة فى مباراتين، أحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف، ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.