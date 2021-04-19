شكرا لقرائتكم خبر عن جبلة وحطين يتأهلان إلى نهائي كأس سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل حطين وجبلة الساحليان إلى المباراة النهائية لكأس سوريا الرابعة والخمسين لكرة القدم، بعد تجاوزهما الاتحاد الحلبي والكرامة الحمصي الاثنين، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وجاء تأهل حطين على حساب الاتحاد بركلات الترجيح 3-2، بعد أن سيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي، وتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء لشوطين إضافيين، وفقاً لنظام المسابقة.

وتأهل جبلة بفوزه على الكرامة 2-1 بواسطة مصطفى الشيخ يوسف (18) ومحمود البحر (60) وللكرامة عمرو جنيات (16).

وسبق لحطين الفوز بلقب الكأس مرّة واحدة عام 2001 بفوزه في النهائي على الجيش 1-صفر، كذلك فاز جبلة باللقب مرة واحدة عام 1999 بفوزه على حطين بركلات الترجيح 2-صفر (2 -2).

وحدّد اتحاد الكرة الخامس من مايو المقبل، موعداً للمباراة النهائية في العاصمة دمشق.