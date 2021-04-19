شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: أفضل عدم الانشغال بالجدل حول دوري السوبر الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر توماس توخيل، مدرب تشيلسي، عن ثقته في أن النادي سيتخذ القرارات الصحيحة للمضي قدماً، بعد أن وافق على أن يصبح أحد الأعضاء المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي الجديد. وتشيلسي واحد من ستة أندية بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت انضمامها للمسابقة الجديدة التي تهدف إلى منافسة دوري أبطال أوروبا، في خطوة انتقدها لاعبون ومسؤولون وجماهير على نطاق واسع.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برايتون أند هوف ألبيون في الدوري يوم الثلاثاء: عرفت بهذا الموضوع أمس فقط. جئت إلى هنا للمنافسة في أقوى البطولات ولهذا وافقت على تدريب تشيلسي.كما تعلمون أفضل عدم الانشغال بكل هذا الجدل الدائر حولنا. أثق في فريقي لاتخاذ القرار الصحيح. من الواضح أنني لم أشارك مع لاعبي الفريق في عملية صنع القرار. مهمتي قيادة الفريق فنياً، والتركيز على مبارياتنا المقبلة، حيث تنتظرنا مباراة مهمة الثلاثاء.

ولا يزال تشيلسي ينافس على لقبي كأس الاتحاد الانجليزي ودوري الأبطال، بينما سيتقدم مؤقتاً للمركز الثالث في الدوري الممتاز حال الفوز على برايتون.