شكرا لقرائتكم خبر عن (يويفا) يقرر في شأن ثلاث مدن مضيفة لبطولة أوروبا الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاثنين إنه سيتخذ قراراً نهائياً بشأن استمرار ميونيخ وبيلباو ودبلن في استضافة مباريات في بطولة أوروبا يوم الجمعة المقبل بعد أن أخفقت هذه المدن في تقديم ضمانات للسماح للمشجعين بالحضور في الملاعب.

وطالب (يويفا) 12 مدينة تستضيف مباريات البطولة بتحديد خططها بشأن حضور المشجعين بحلول بداية إبريل وتعهدت المدن التسع الأخرى بالسماح بحضور جماهيري بنسب تتراوح بين 25 في المئة وسعة الاستاد كاملة.

لكن دبلن وبيلباو أخفقتا في التعهد بالسماح بحضور بعض الجماهير على الأقل بينما لم يستبعد رئيس بلدية ميونيخ منع المشجعين من حضور المباريات بسبب معدلات الإصابة بفيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها السلطات للحد من انتشار الوباء في بافاريا.

وقال (يويفا) في بيان: تم عرض عدة خيارات على اللجنة التنفيذية بشأن المباريات المقرر إقامتها في بيلباو ودبلن وميونيخ حيث لم تؤكد تلك المدن حتى الآن مدى قدرتها على السماح لجماهير بحضور المباريات. ولذلك كلفت اللجنة مسؤولي اليويفا بالخروج بقرار نهائي في مؤتمر عبر تقنية الفيديو يوم الجمعة.