شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة بغداد يتغلب على الصناعات والميناء يفرض التعادل على الزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز أمانة بغداد على ضيفه الصناعات الكهربائية، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي أمانة بغداد المحترف اللبناني محمد قدوح في الدقيقتين 2 و38، بينما سجل هدف الصناعات الكهربائية الوحيد اللاعب سيف طاهر في الدقيقة 33.

بهذه النتيجة رفع أمانة بغداد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند 27 نقطة في المركز الـ16.

وفي ختام مباريات الجولة ذاتها نجح الميناء من فرض التعادل على مضيفه الزوراء بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

تقدم الزوراء بهدف مبكر سجله اللاعب مهدي كامل في الدقيقة الخامسة، لكن المحترف الكاميروني جونيور امباي تمكن من تسجيل هدف التعادل للميناء في الدقيقة 42 بعد أن استغل كرة عرضية وصلته داخل الست ياردات ولم يجد أي صعوبة تذكر في إيداعها المرمى.

وبهذه النتيجة حافظ الزوراء على وصافة الترتيب برصيد 52 نقطة، فيما رفع الميناء رصيده إلى 32 نقطة في المركز 13.