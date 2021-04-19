شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. أشرف قاسم أفضل مصرى احترف بالدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اعرف نجمك" معلومات يقدمها ”الخليج 365” بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك، عن نجوم مختلفة فى مجال كرة القدم، نجحوا فى خطف قلوب وعشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التى ساهمت فى حب الجماهير، ونتناول فى قصة اليوم، أبرز معلومات عن أشرف قاسم مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق

ولد أشرف قاسم الملقب بـ"البرنس" يوم 25 يوليو 1966 بأحد أحياء محافظة القاهرة، وانضم لصفوف الزمالك وتميز بشعره الكثيف وأدائه الراقى طوال مسيرته كلاعب فى صفوف الفريق الأبيض.

خاض قاسم 78 مباراة دولية مع المنتخب الوطنى، أولها أمام كوت ديفوار عام 1985، وشارك فى كأس الأمم الأفريقية أعوام 1986 و1988 و1994، وكان هو صاحب ركلة الجزاء الأخيرة فى المباراة النهائية لكأس الأمم 86 أمام الكاميرون، والتى أنهت اللقاء بفوز مصر بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة .

نجح أشرف قاسم فى الفوز مع الزمالك بلقب الدورى الممتاز 4 مرات فى مواسم 1983 – 1984 و1987 – 1988 و1991 – 1992 و1992 – 1993، كما فاز معه بلقب كأس مصر موسم 1988، ولقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى 3 مرات مواسم 1984 و1986 و1996، وبكأس السوبر الأفريقى مرة واحدة موسم 1997، وساهم مع المنتخب الوطنى فى الفوز بكأس الأمم مرة واحدة عام 1986، فضلا عن مشاركته فى مونديال إيطاليا.

احترف قاسم فى موسم 1984 فى فريق الهلال السعودى، ونال لقب أفضل مدافع، وثانى أفضل لاعب فى الدورى السعودى، إلى جانب فوزه بعدد من الألقاب الشخصية فى مصر، كان أبرزها أفضل ناشئ موسم 1984، وأفضل لاعب فى مصر موسم 1991 – 1992، وأفضل لاعب عربى مرتين عامى 1987 و1992.

كان ضمن كتيبة اللاعبين المصريين الذي شاركوا فى مونديال كأس العالم بإيطاليا عام 1990 ، لعب 276 مباراة فى البطولات المختلفة وسجل 28 هدفا مع نادي الزمالك.. أما مع المنتخب المصري فلعب78 مباراة وسجل 3 أهداف وسجل مع الهلال السعودي 5 أهداف وأحرز هدف وحيد فقط عالمي مع النجمة اللبناني خلال احترافه هناك .