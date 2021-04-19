شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحرم الاتحاد السكندرى من الوديات قبل مواجهة الثأر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى على عدم خوض أى مباريات ودية قبل مواجهة بيراميدز السبت المقبل فى الدوري المصري الممتاز، تجنبا لإرهاق اللاعبين قبل المواجهة الثأرية المرتقبة بين حسام حسن وفريقه السابق بيراميدز.

ورغم الفترة الزمنية الكبيرة الفاصلة بين مباراة دجلة بكأس مصر الخميس الماضي ومواجهة بيراميدز المقبلة السبت المقبل، والتي تصل لعشرة أيام، إلا أن العميد قرر استغلال هذه الفترة في رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبى زعيم الثغر للثأر من بيراميدز بعد هزيمة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

واتخذ العميد حسام حسن قرارات صارمة بعد وداع الفريق لبطولة كاس مصر، حيث أصدر فرمانا بتدريب الفريق فى الرابعة والنصف عصر، فى نهار رمضان، وليس بعد الإفطار كما هو معتاد للفرق في الشهر الكريم.

يستعد فريق الاتحاد السكندري لأولى اللقاءات عقب عودة الدوري بمواجهة بيراميدز فى الأسبوع الـ 18، حيث يعول عليه الجهاز الفنى الكثير من أجل الحفاظ على المنافسة للتواجد في المربع الذهبي.

وكانت هناك انتقادات قد تم توجيهها لحسام حسن بسبب التشكيل الذي خاض به لقاء دجلة منها استبعاد الثنائي الجامايكى داميون لوى و روماريو من تشكيل الفريق رغم وجودهم داخل معسكر الفريق بالسويس في نفس التوقيت الذى يعيش الثنائي حالة من التألق، و الدفع ببعض اللاعبين من ليس لديهم خبرة كافية.

وودع فريق الاتحاد السكندري منافسات بطولة كأس مصر، بعد الهزيمة أمام وادي دجلة بهدف دون رد أحرزه محمد هلال فى الدقيقة 57 من أحداث المباراة، ليضيع حلم الوصول إلى الأدوار النهائية من البطولة المحلية.