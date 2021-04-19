شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبى اليد قبل قمة الأهلى: ليكن شعاركم وهدفكم إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفز نادى الزمالك، عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، لاعبى الفريق الأول لكرة اليد بالنادى قبل مباراة القمة الفاصلة أمام الأهلى، التى تقام فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، لتحديد الفائز بلقب بطولة دورى اليد، على حسم المباراة والتتويج باللقب لإسعاد الجماهير البيضاء فى كل مكان.

ونشر حساب القلعة البيضاء، عبر تويتر، صورا لبعض لاعبى الفريق بقيادة أحمد الأحمر، أتبعها بتعليق: "ليكن شعاركم الليلة هو الفوز، وليكن هدفكم إسعاد الجماهير".





ويواجه فى العاشرة، مساء اليوم الاثنين، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى إطار لقاء القمة الفاصلة لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة الساس من أكتوبر.

يأتى إقامة مباراة فاصلة فى ظل تعادل كلا الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة، يوم الجمعة الماضى، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.

واستطاع فريقا الأهلى والزمالك أن يكونا ندا قويا لبعضهما فى مسابقة هذا الموسم حتى النفس الأخير، خاصة فى ظل تعادلها فى النقاط.

فيما سمح مسئولو اتحاد اليد لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك بحضور قمة فاصلة تحديد بطل دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وأيضا كإجراء صحى احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.