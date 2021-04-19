شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد.. الحرب العالمية الثانية توقف الدورات الأولمبية 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

أقيمت دورة الألعاب الأولمبية عام 1948 فى لندن، بعدما توقفت 12 عاما بسبب الحرب العالمية الثانية، حيث أقيمت آخر أولمبياد فى برلين عام 1936.

كان من المقرر إقامة الدورة الأولمبية 1940 فى طوكيو، ثم تغير مكأنها إلى هلنسكى، بعدما بدأت الحرب العالمية الثانية، ولم تقم الأولمبياد، على أن تقام عام 1944 وتقرر إقامة الأولمبياد فى لندن، لكن الحرب استمرت حتى 1945 .

اقيمت الدورة الأولمبية عام 1948 ، وحققت البعثة المصرية فى الأولمبياد 5 ميداليات ، تحققت عن طريق ابراهيم شمس ذهبية رفع الاثقال ، ومحمود فياض ذهبية آخرى فى نفس اللعبة ، وفضية عطية حمودة فى الاثقال ، و فضية محمود حسن فى المصارعة الرومانية ، بالاضافة إلى برونزية ابراهيم عرابى فى المصارعة الرومانية أيضا

شاركت مصر فى هذه الدورة بعدد 85 رياضيا ، واحتلت المركز السادس عشر فى ترتيب الدول المشاركة فى البطولة الاولمبية .