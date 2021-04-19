شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. رحمة المهندس لاعبة الطائرة تقدم طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

رحمة المهندس لاعبة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تقدم طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم فى الوصفة التالية:

المقادير

كيلو صدور فراخ

نصف كيلو مشروم

بصلة مفرومة

ملعقة زبدة .

ملعقة ريحان

2 فصوص ثوم مهروس

ملح

زعتر

زيت زيتون

كريمة لبانى .

طريقة التحضير

تتبيل صدور الفراخ بزيت الزيتون والفلفل و الريحان و الزعتر و تترك مع التتبيلة لعدة ساعات .

تشويح الدجاج فى الزبدة و الزيت و تترك جانبا

تشويح البصل و الثوم مع المشروم فى قليل من الزيت تضاف الكريمة و الملح و الفلفل و يقلب جيدا ثم تضاف صدور الدجاجو الكريمة و تترك على نار هادئة قبل التقديم .