شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. شوقى السعيد: يارب أشوف مؤمن زكريا فى الملاعب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التي يتمنوها أن تستجاب في الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة سابع أيام شهر رمضان كانت من نصيب مؤمن زكريا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والذى تعرض للإصابة بمرض نادر في الأعصاب خلال الفترة الماضية أبعده عن ممارسة كرة القدم وجعله يدخل في رحلة علاج طويلة.

بادر شوقى السعيد نجم الزمالك والإسماعيلى السابق بالدعاء لمؤمن زكريا بالشفاء العاجل من المرض الذى ألم به وجعله يبتعد كثيرا عن ممارسة كرة القدم مؤكدا أن يرى زميله يعود سريعا للملاعب مرة أخري ويمارسه هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف.

أكد شوقى السعيد أن مؤمن زكريا الأحق بتخصيص الدعاء له في شهر رمضان الكريم نظرا للظروف الصعبة التي مر بها خصوصا أن من الأصعب الأشياء في الحياة أن تتعرض لمرض نادر يقضى على مستقبلك في غمضة عين مطالبا الجماهير بتذكره بالدعاء له في شهر رمضان.

انضم مؤمن زكريا لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام "2004" استمر به "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009/2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.

انتقل للمصرى البورسعيدى يناير 2011 واستمر حتى حادث بورسعيد الشهيرة لعب خلالها "22" مباراة وسجل هدفين فى تلك المباراة الشهيرة بعد نزوله كبديل وانضم لصفوف إنبى موسم "2012/2013" واشترك معه فى "23" مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وانتقل على سبيل الإعارة لنادى الزمالك عام "2013" واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك "57" مباراة سجل خلالها "12" هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال "38" مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى "11" مباراة، كما لعب "8" مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

مؤمن زكريا واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وقادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة. وتميز مؤمن زكريا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016 ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.

لعب مؤمن زكريا المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة "51" مباراة قارية سجل خلالها "9" أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى "280" مباراة سجل خلالها "65" هدفا كما شارك فى "12" مباراة دولية مع المنتخب الأول ،انضم فى يناير الماضى لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه "14" مباراة وسجل "5" أهداف.