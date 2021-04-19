صلاح خارج التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قرر الألماني يورجن كلوب ، المدير الفني لفريق ليفربول عدم الدفع بمحمد صلاح كأساسي أمام ليدز يونايتد.

ويحل فريق ليفربول ضيفا، مساء اليوم الإثنين، على نظيره ليدز يونايتد، في إطار منافسات الجولة الـ 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلم الخليج 365، أن مدرب ليفربول فضل عدم البدء بصلاح كأساسي أمام ليدز يونايتد.

واختار كلوب تشكيل مكون من:

"أليسون، ارنولد, فابينيو, كاباك, روبيرتسون، ميلنر, فينالدوم, تياجو, ماني, جوتا, فيرمينو".ش

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في سباق هدافي بريمير ليج برصيد 19 هدفًا خلف المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام برصيد 21 هدفًا.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد المركز العاشر برصيد 45 نقطة.