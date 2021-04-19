هشام يكن يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الزمالك في الانتخابات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، أنه ينوي الترشح على مقعد عضوية مجلس إدارة فريق القلعة البيضاء خلال الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه يعترض على توقيت عودة باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" عبر قناة "اون تايم سبورتس": "من قال أنني لم أنجح في التدريب، ولكن المشكلة أن ليس لدي وكيل يسوق لي، والعلاقات هي التي تحكم التدريب في مصر".

وأضاف: "قمت باختيار محمد صلاح وعمرو جمال في المنتخب، ولم أقل أنني عملت محمد صلاح أنا من اخترته لينضم لمنتخب مصر، وصلاح لم يكن سيسافر إلى معسكرات المنتخب في إسبانيا، كابتن مصطفى يونس لم يضمه للقائمة ولكني قلت له يجب أن نضمه للمنتخب وانضم بعد ذلك".

وتابع يكن: "سأدخل انتخابات نادي الزمالك القادمة بالتأكيد وسأترشح لعضوية مجلس إدارة النادي ولدي برنامج جيد سيكون لصالح نادي الزمالك، ولن أوافق على تولي منصب تدريبي في قطاع الناشئين".

وأكمل نجم الزمالك السابق: "عُرض علي الذهاب للنادي الأهلي وكنت وقتها قائد منتخب مصر وعلمت برفع اسمي من قائمة الزمالك، وكان من الصعب الذهاب للأهلي، بسبب وجودي والدي الكابتن يكن في مجلس إدارة الزمالك، ولكن تم تسجيلي في الزمالك بعد ذلك، وإذا لم يتم تسجيلي في الفريق كان من الممكن أن أرحل للأهلي، لأن الزمالك تركني".

وأردف هشام يكن: "أعترف بأنني ضد عودة باتريس كارتيرون، التغيير ليس في وقته وكان يأتي بعد مباراة الترجي وليس قبلها واعتراضي كان على التوقيت".

واختتم نجم الزمالك السابق: "كنت أحلم في السابق بأن أكون المدير الفني لنادي الزمالك، ولكن الآن أحلم بأن أتواجد كعضو مجلس إدارة نادي الزمالك".