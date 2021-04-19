المفوضية الأوروبية تُعلق على مقترح "دوري السوبر الأوروبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

علقت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين بحذر على خطط 12 ناديا لكرة القدم بشأن إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل شبه مغلق على أندية بعينها.

وقالت متحدثة بأسم المفوضية الأوربية إن الرياضة الأوروبية لديها قواعد واضحة وشفافة فيما يخص أي نوع من التمييز.

وأوضحت : "يجب الحفاظ على هذه التقاليد الخاصة بكيفية مشاركة الناس في الرياضة على جميع المستويات ، وذلك كجزء من الحمض النووي الأوروبي".

ولا ترغب المفوضية في التمادي في التعليق على الأمر لعدم حصولها حتى الآن على معلومات كافية عن البطولة الجديدة المزمع إقامتها.

وذكرت هذه الأندية اليوم الاثنين أن دوري السوبر الأوروبي سيقام بمشاركة 20 ناديا منهم 15 ناديا دائما إضافة لخمسة أندية ستتأهل من خلال معايير كفاءة أو جدارة رياضية غير محددة حتى الآن.

وذكرت صحيفة "سودويتشه تسايتونج" الألمانية أن البطولة الجديدة بشكلها شبه المغلق (القاصر على أندية بعينها) تخرق قوانين الاتحاد الأوروبي.

وذكر مارجريتس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في تغريدة على "تويتر" : "علينا الدفاع عن نموذج أوروبي للرياضة تحركه القيم ويقوم على التنوع وشمول الجميع".

وأوضح : "ليس هناك مجال لقصرها على للأندية الغنية والقوية القليلة التي ترغب في تجميد العلاقات مع كل ما تمثله الاتحادات: بطولات الدوري المحلية والصعود والهبوط ودعم كرة القدم للهواة".

وأضاف : "العالمية والشمول والتنوع هي عناصر أساسية للرياضة الأوروبية وطريقة حياتنا الأوروبية".

ولم يستبعد اليويفا اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة هذه البطولة الجديدة ولكن الأندية الـ12 أيضا ستسعى للدفاع عن مصالحها بنفس الطريقة ، حسبما أكدت بعض التقارير.