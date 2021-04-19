بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت والساحل في الدوري الكويتي stc

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الكويت والساحل في الدوري الكويتي stc، ضمن مباريات اليوم الاثنين 19-4-2021، لحساب الجولة 11.

يستقبل نادي الكويت نظيره الساحل، وعينه على تعويض خسارة الجولة الماضية أمام “العربي” في لقاء القمة، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد إبتعاده بشكلٍ كبير عن المنافسة على اللقب.

ويتواجد نادي الكويت في المركز الرابع بجدول الترتيب وبفارق 9 نقاط عن المتصدر “العربي”، وفي رصيده 17 نقطة، جمعها من 10 مباريات، فاز في 4 مناسبات، وتعادل في 5، وخسر مرة واحدة.

في المقابل، فاز نادي الساحل مرتين فقط هذا الموسم في الدوري الكويتي، ولم يعرف الانتصار في آخر 6 مباريات وبالتحديد منذ الجولة الرابعة، ما يجعله مهددًا بالدخول في منطقة الخطر.

ويقبع نادي الساحل في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الكويتي stc برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، ويفصله 4 نقاط عن المركز السادس الذي يتواجد فيه فريق السالمية.

بث مباشر الكويت والساحل

وتنقل مباراة الكويت والساحل على قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق الرياضي الكويتي “حامد كميل”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية والكويت.

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