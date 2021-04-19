بث مباشر | مشاهدة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 19-4-2021، لحساب الجولة 32.

يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ليدز يونايتد في ملعب “ايلاند رود”، وهو في حالة تخبط بعدما أعلنت الإدارة المشاركة في دوري السوبر الأوروبي بداية من الموسم المقبل وبالتالي غياب أهمية المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، سيستهدف يورجن كلوب الرافض لفكرة دوري السوبر الأوروبي، تحقيق الفوز الرابع على التوالي لفريق ليفربول الليلة، في الدوري الانجليزي سعيًا وراء تحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويقبع ليفربول في المركز السادس برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن الخامس “تشيلسي”، ويفصله 3 نقاط عن “وست هام يونايتد” الذي يحتل المرتبة الرابعة.

في المقابل، حقق ليدز يونايتد هو الآخر الفوز في آخر 3 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي، وسيتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام ليفربول من أجل الإرتقاء إلى المركز التاسع على حساب آرسنال.

ويتواجد ليدز يونايتد في المركز العاشر بجدول الترتيب وفي رصيده 45 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز التاسع “آرسنال” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق 4 نقاط عن الثامن “إيفرتون”.

وتنقل مباراة ليفربول وليدز يونايتد على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تذاع على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

ويدير لقاء ليفربول وليدز يونايتد الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

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