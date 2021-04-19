نجم مانشستر يونايتد يتحدى الإدارة ويعلن رفضه دوري السوبر الاوروبي

أبدى نجم مانشستر يونايتد “برونو فرنانديز” استياءه من اتجاه إدارة ناديه للمشاركة في دوري السوبر الاوروبي الجديد، والذي سيحصر المنافسة بين كبرى الأندية في أوروبا بعيدًا عن أندية الوسط وغيرها من الفرق المغمورة.

وأُكتشفت رغبة البرتغالي برونو فرنانديز عن رفض دوري السوبر الاوروبي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وهو يرد على رسالة من مواطنه ولاعب ولفرهامبتون “دانيال بودينس”.

ونشر دانيال بودينس صورة على إنستجرام وهو يحمل كرة دوري أبطال أوروبا بقميص نادي أولمبياكوس اليوناني، وكتب عليها “تسديدة زيدان، إنفرادات كاكا، ليفربول في أثينا، أولي فى برشلونة، كريس وسيدورف.. هناك بعض الأشياء التي لايمكننا دفع ثمنها”.

وعلق برونو فرنانديز على رسالة زميله بودينس، حيث كتب “الأحلام لا يمكن شراؤها”، في إشارة منه إلى غياب شغف ومتعة كرة القدم بإنشاء بطولة دوري السوبر الاوروبي، بدلًا من دوري أبطال أوروبا.

ولن يتم إلغاء بطولة دوري أبطال أوروبا ولكن بغياب فريق مانشستر يونايتد عن المشاركة فيها، بالإضافة إلى “ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، آرسنال، وتوتنهام، ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، ميلان، والانتر”،من شأنه أن يدمر المسابقة.

ويعد رفض برونو فرنانديز لأفكار إدارة مانشستر يونايتد بالمشاركة في دوري السوبر الاوروبي بمثابة ضربة قاصمة، حال انضم إليه باقي اللاعبين.