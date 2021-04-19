رسميًا: اليويفا يأخذ إجراءًا صارمًا تجاه لاعبي الأندية المشاركة في دوري السوبر الاوروبي

أخذ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ألكسندر تشفيرين، إجراءًا صارمًا تجاه اللاعبين والأندية المرتبطين بالمشاركة في دوري السوبر الاوروبي الجديد.

وأكد تشفيرين على إمكانية منع أي لاعب سيشارك في البطولة، من الظهور في كأس العالم أو كأس أمم أوروبا، وبالتالي لن يتمكنوا من تمثيل منتخباتهم الوطنية.

وقال ألكسندر تشفيرين: “نعمل الآن على تقييم الموقف مع طاقمنا القانوني، لكننا سنتخذ جميع القرارات الجزائية الممكنة تجاه تلك الأندية ولاعبيها، وسنبلغكم بذلك في أقرب فرصة ممكنة”.

وأضاف: “حسب رأيي فإنه يتعين وبأسرع ما يمكن إيقاف هؤلاء ومنعهم من المشاركة في جميع منافساتنا، ومنع اللاعبين من الظهور في جميع البطولات التي ننظمها”.

وأكمل: “اليويفا وعالم كرة القدم يقف صفًا واحدًا في مواجهة المقترحات المخزية والأنانية الجديدة التي قدمتها بضعة أندية أوروبية يحركها الجشع. نحن جميعًا متحدون في مواجهة هذا المشروع العبثي”.

وشن تشفيرين هجومًا قويًا على رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي، قائلًا: “لم أر في حياتي شخصًا يكذب عديد المرات وبإصرار مثله، يوم السبت قال لي إن كل هذه أكاذيب، ولكن الجشع يجعل القيم الإنسانية تتبخر”.

وواصل: “من الواضح أن الفرق الكبرى الآن لم تكن طوال الوقت فرق كبرى، يوفنتوس كان قبل سنوات في القسم الثاني الإيطالي، ولا أعرف مانشستر يونايتد أين كان قبل السير أليكس فيرجسون”.

وفي الأخير رفض ألكسندر تشفيرين التعليق على أي أمر يخص رئيس بطولة دوري السوبر الاوروبي ورئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز”.