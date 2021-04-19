رسميًا: حسام البدري يمنح محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر

منح المدير الفني لمنتخب مصر “حسام البدري”، بشكل رسمي، نجم ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح” شارة قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا على موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أوضح فيه أن مدرب المنتخب “حسام البدري” قرر منح شارة القيادة للنجم محمد صلاح، بعدما أبلغ اللاعبين الذين يسبقونه في الأقدمية.

وذكر الاتحاد المصري في البيان، أن اللاعبين قاموا بمساندة ودعم قرار حسام البدري الخاص بمنح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب في ظل الاستعدادات المقبلة لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وتأتي هذه الخطوة من حسام البدري بعد الجدل المثار بشأن شارة قيادة منتخب مصر، حيث أعلن مؤخرًا أن الأمر سيكون بالأقدمية ليتولي “عمرو السولية” الشارة في مباراتي كينيا وجزر القمر في ظل استبعاد أحمد فتحي وغياب عبدالله السعيد للإصابة حينها.

وجاء في المركز الثاني خلف السولية في ترتيب شارة قيادة منتخب مصر حسب الأقدمية “أحمد حجازي”، ثم محمد النني وأتى محمد صلاح في المرتبة الرابعة.

وخلال الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا، تنازل محمد النني عن الشارة لمحمد صلاح، بعد خروج القائد عمرو السولية وغياب أحمد حجازي.