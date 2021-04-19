الامارات | العنبري يكشف عن موقف إيغور والحسن صالح من المشاركة في المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري يكشف عن موقف إيغور والحسن صالح من المشاركة في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري عن موقف لاعبي الفريق إيغور كورنادو والحسن صالح من المشاركة في المباريات على خلفية غيابهما عن الفريق أخيرا بداعي الإصابة.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "إن الحسن صالح بدأ التدريبات الجماعية أمس الأحد في حين أن موقف إيغور سيتحدد اليوم الإثنين بعد الرجوع إلى الجهاز الطبي للفريق لمعرفة مواعيد عودته للتدريبات الجماعية وذلك قبيل مباراة الفريق المرتقبة غد الثلاثاء أمام باختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم".

وعن مواجهة باختاكور قال: "رغم أننا نواجه فريقا يعتبر دائما من الأندية المرشحة للتأهل إلى الدور الثاني للبطولة الآسيوية الأ انني أتمنى أن يستمر الفريق بالاداء نفسه الذي ظهر به أمام القوية الجوية العراقي وتراكتور الإيراني حتى نتمكن من تحقيق هدفنا من المباراة وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث وضمان إستمرارية صدارة الفريق للمجموعة".

وأشار العنبري إلى أن باختاكور يمتاز باللعب الجماعي ما يجعل المباراة صعبة على فريقه.

وعزا العنبري غياب التهديف بالنسبة للشارقة في المباراة الماضية أمام تراكتور إلى افتقاد الفريق لمهاجم بإمكانات البرازيلي ويلتون سواريز"، مؤكدا أن "الفريق تأثر بغياب لكنه يتطلع إلى أن يعوض اللاعبين الموجودين غيابه".

من جهته، أكد مدرب فريق باختاكور الأوزبكي بيتر هوستيرا أن فريقه ورغم أنه سيواجه فريقا قويا مثل الشارقة إلا أنه يتطلع إلى تحقيق الفوز عليه، مشددا على أن فريقه يحاول اللحاق بفريق الشارقة المتصدر لتريتب فرق المجموعة.

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