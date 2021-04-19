شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي و الزمالك في نهائي دوري كرة اليد .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الأهلي الزمالك في مواجهة قوية الاثنين 19-4- 2021 فى مواجهة حاسمة لتحديد بطل دورى اليد وذلك بعد تعادل الفريقين 28 -28 في القمة التي جمعتهما الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفىى بمدينة السادس من أكتوبر بالجولة الأخيرة لدوري المحترفين .

وتعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي بنتيجة 28 -28 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر، بالجولة الأخيرة لدوري المحترفين .



وتنقل المباراة عبر شبكة أون تايم سبورتس ، كان الفريقين وصلا لمباراة فاصلة بعد التعادل في النقاط 42 -42 ليتم اللجوء إلى المباراة الفاصلة لحسم اللقب بين الأهلى والزمالك ..

وتسببت المباراة في حالة جدل كبير، خاصة أنها شهدت هدفين مُلغَيين: الأول هدف محمد علاء «لوكا» للزمالك والثانى هدف إسلام حسن للأهلى، كانا كفيلين بقلب موازين البطولة، وهاجم مدربا الأهلى والزمالك التحكيم وحمّلاه مسؤولية عدم حسم أي منهما للدورى.

وقال طارق محروس، مدرب القلعة الحمراء: «تعرضنا لظلم تحكيمى فضلًا عن شعور اللاعبين بالظلم والقهر، لأن معظم عناصر الفريق من الشباب، وهذا بالطبع يؤثر على طريقة الأداء داخل الملعب ويقلل من تركيز الفريق بشكل عام».

فيما أكد حسين زكى، مدرب القلعة البيضاء، أن الهدف الملغى لفريقه في آخر لعبة في المباراة بداعى لمس قدم محمد علاء «لوكا» خط الستة أمتار «كان صحيحًا مليون في المئة»، مشددًا على أن مثل هذا الخطأ لا يجب أن يصدر من حكم دولى.

ومن جانبه، دافع اتحاد اليد عن حكام المباراة، وأكد أن الجدل المثار بسبب إلغاء هدف محمد علاء لوكا، ليس بسبب وضع اللاعب قدمه على خط الـ6 أمتار، ولكن بسبب دفع لوكا لمدافع الأهلى.

وأوضح اتحاد اليد أن إلغاء هدف إسلام حسن في آخر لحظة يرجع إلى أن صافرة الصالة قد خرجت والكرة في يد اللاعب، وهو ما يلغى احتساب الكرة كهدف للأهلى.

وأكد اتحاد اليد أن معظم قوانين كرة اليد تقديرية في المقام الأول للحكم وهو من يرى الملعب أفضل من أي شخص آخر، وهو ما يجب أن يعلمه المتابعون، وأنه لا يوجد ما يلزم الحكم باتخاذ قرار بعينه.