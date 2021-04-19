شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يقترب من الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد إدارة الهلال السوداني لتقديم عرض رسمي إلى النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات المهاجم الزامبي والتربواليا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وعلم المصري اليوم أن المفاوضات تأتي بعد إعجاب المدرب البرتغالي ريكاردو فيرمسينو بقدرات اللاعب الهجومية خاصة في ظل معاناة البطل السوداني في مركز المهاجم الصريح وهو ما تسبب في ضعف الأرقام التهدفية خلال الموسم الحالي.

ويتولى الطاهر يونس، نائب رئيس النادي السوداني، مسئولية إتمام المفاوضات مع الإدارة المصرية.

ولم تحسم إدارة الهلال موقفها من الحصول على خدمات المحترف بالشراء النهائي أو لمدة عام على سبيل الإعارة.

وكانت إدارة الهلال السوداني قد اتخذت قرار بالتعاقد مع عدد من الصفقات الجديدة بناء على رغبة المدرب البرتغالي فيرمسينو وذلك لتعويض الإخفاقات التي شهدها الفريق الموسم الحالي بتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم يقدم والتر بواليا الأداء المنتظر منذ قدومه إلى النادي الأهلي عبر بوابة وادي دجلة التي شهدت تألقه خلال المواسم السابقة.

ولن تجد إدارة النادي الأهلي صعوبة في التخلي عن خدمات اللاعب الزامبي في ظل غيابه عن التشكيل الأساسي وتألق منافسه محمد شريف ووجود عدد من البدائل في مقدمتهم صلاح محسن ومروان محسن.

وسيكون العرض المادي هو العامل الأساسي لإتمام صفقة رحيل والتربواليا إلى الدوري السوداني سواء بالشراء النهائي أو الإعارة لمدة موسم.