شكرا لقرائتكم خبر عن عدسة «المصري اليوم» ترصد أبرز لقطات القمة «121».. مباراة الأهلي والزمالك فى صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت عدسة «المصرى اليوم» كواليس مباراة الأهلى والزمالك التي انتهت، مساء أمس الأول، بهدفين للأهلى مقابل هدف للزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدورى العام.

مباراة الأهلى والزمالك

وأبرز لقطات المباراة لحظات الفرح والحزن التي ارتسمت على الوجوه وظهرت في ملامح لاعبى الفريقين عقب كل هدف أو فرصة ضائعة، كانت كفيلة أن تغير سير المباراة... ستبقى دائمًا لقاءات القطبين الكبيرين الأحمر والأبيض محل اهتمام واسع من جماهير الناديين داخل وخارج مصر.. أيضًا يبحث المحبون للناديين العريقين عن كواليس المشاعر وردود أفعال اللاعبين في كل مواقف داخل وخارج المستطيل الأخضر.. والصورة تكون معبرة عن الأحداث والأفكار.

مباراة الأهلى والزمالك

وقد شهدت المباراة منعطفات عديدة، بدءًا من إحراز محمد شريف، لاعب الأهلى، هدف فريقه الأول، ثم بعده بدقائق تعادل شيكابالا للزمالك الذي لم يفرح كثيرًا بالتعادل، فقد استطاع شريف إضافة الهدف الثانى للأهلى في مرمى جنش، فضلًا عن لحظة إهدار محمود علاء، لاعب الزمالك، ضربة جزاء.

مباراة الأهلى والزمالك

هذه صفحة من كواليس لقاء القطبين.

مباراة الأهلى والزمالك

مباراة الأهلى والزمالك

مباراة الأهلى والزمالك

مباراة الأهلى والزمالك

مباراة الأهلى والزمالك

مباراة الأهلى والزمالك

مباراة الأهلى والزمالك

مباراة الأهلى والزمالك