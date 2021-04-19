شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك : ريال مدريد وليفربول فى اكبر مؤتمر طبي رياضي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور ابراهيم عنبة استشارى العلاج الطبيعى للفريق الأول كرة القدم بنادي الزمالك عن إقامة أكبر مؤتمر للطب الرياضى في الشرق الأوسط.

وينعقد المؤتمر في الفترة من ٣٠-٣١ يوليو ٢٠٢١ مشيرا أن المؤتمر تويعتبر الأول من نوعه حيث يحاضر به أكبر دكاترة العلاج الطبيعى والعظام بمصر وأوروبا والوطن العربى لتبادل الخبرات ونقل الخبرات للجيل الحالى ومعرفة دور العلاج الطبيعى والأجهزة الطبية بالتفصيل مع الأندية والمنتخبات

دكاترة الأندية المشاركة:

ليفربول

تشيلسى

أتليتكو مدريد

بازل السويسري

توتنهام

مانشستر سيتى

الترجى التونسي

السد القطري

ريال سوسيداد

منتخب المغرب

ريال مدريد

ويرأس المؤتمر الدكتور علاء بلبع عميد كليه العلاج الطبيعي والدكتور ابراهيم عنبه نائبا له.