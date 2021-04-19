شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم .. تدريبات استشفائية للأساسيين استعدادا للانتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء القمة بالأمس تدريبات استشفائية خلال مران الفريق اليوم الإثنين.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء الإنتاج الحربي المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد.