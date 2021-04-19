شكرا لقرائتكم خبر عن دوري السوبر الأوروبي في مواجهة الخبراء والصحف ورئيس فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد الأوساط الرياضية والإعلامية في أوروبا حالة جدل غير مسبوقة بعد إعلان كبار الأندية الأوروبية تأسيس بطولة السوبر.

الفكرة الجديدة تسببت في غضب الاتحاد الأوروبي والفيفا والاتحادات المحلية فضلاً عن عدد من رموز اللعبة .

والبداية كانت مع ريو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، الذي وصف بطولة السوبر الأوروبي المقترحة بوصمة العار والشيء الذي يجب أن لا يكتمل مهما كلف الأمر.

وواصل نجوم مانشستر يونايند هجومهم على بطولة السوبر الأووربي حيث خصص القائد السابق جاري نيفل مساحة كبيرة للهجوم على الفكرة ووصفها بالإجرامية كما طالب بهبوط الأندية المشاركة إلى الدرجة الثانية وفي مقدمتهم مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال.

وقال المدرب التاريخي أليكس فيرجسون أنه هذه الخطوة ستفقد الكرة تطور شهدته خلال 80 عام.

الأمور لم تقف عند متخصصي كرة القدم بل امتدت لتشمل قادة الدول وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي ماكرون الذي عبر عن سعادته برفض الأندية الفرنسية الانضمام لهذه الفكرة، وعبر عن دعمه الكبير للاتحاد الأوروبي.

وشنت صحيفة ديلي ميل هجوماً لاذعاً على بطولة السوبر الأوروبي المقترحة وقالت أنها مسابقة بلاستيكية تهدد عرش كرة القدم.

كما حرصت الاتحادات المحلية في الدوريات الكبرى الأوروبية على نشر بيانات رافضة لفكرة إنشاء بطولة السوبر الأوروبي مع تحذير الأندية من المشاركة بها.