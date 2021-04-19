برنامج تأهيلي خاص لـ"شيكابالا" فى الزمالك.. وعودة روقا للتدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي خاص لـ"شيكابالا" فى الزمالك.. وعودة روقا للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا خلال مران اليوم، الاثنين، وخضع "شيكابالا" لتدريبات في صالة الجيمانيزيوم بناءً على قرار الجهاز الفني للفريق.
كما انتظم محمد أشرف روقا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية والتي تسببت في غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء القمة رقم 121 أمام الأهلى بالأمس تدريبات استشفائية خلال مران الفريق اليوم الإثنين.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا للقاء الإنتاج الحربي المقرر له الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد، خاصة فى ظل ضغط المباريات الذى تعانى منه جميع فرق الدورى.
وعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن السلبيات التى حدثت فى مواجهة المارد الأحمر، مطالبًا اللاعبين بسرعة استعادة تركيزهم والعمل على تحقيق الانتصارات فى المباريات المقبلة.
وخسر الزمالك من الأهلى أمس الأحد، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.