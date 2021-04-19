شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: حزين لوداع كأس مصر.. وأشكر لاعبى الطلائع على الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، حزنه على وداع فريقه لبطولة كأس مصر، مؤكداً أن لاعبيه لم يقصروا خلال المباراة. وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مباراة المصرى البورسعيدى من المباريات التى أحزنتنى بشكل كبير لأننا أدينا فيها بصورة جيدة وكنا الأقرب للفوز وأهدر اللاعبون فرصاً سهلة، بينما المنافس سجل من أنصاف الفرص".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "شكراً للاعبين على الأداء والروح التى ظهروا بها خلال المباراة، خسارة بطولة أو مباراة ليست نهاية المطاف سنغلق الملف ونركز فى بطولة الدوري لتحسين وضعنا فى جدول المسابقة لاسيما أننا فى مركز لا يليق بالنادى ولا باللاعبين".

ونجح نادى المصرى في التأهل لدور الثمانية من كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

تقدم المصري عن طريق أحمد جمعة فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء وتعادل عمرو جمال للطلائع في الدقيقة 60، وأحز أحمد جمعة الهدف الثانى للمصرى في الدقيقة 91 بعد عرضية جميلة من أحمد شديد قناوى، ويضيف أوستن أموتو الهدف الثالث في الدقيقة 106 لينهى آمال الجيش في العودة.