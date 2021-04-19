شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن يعلن نيته الترشح فى انتخابات الزمالك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام يكن، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، نيته الترشح فى انتخابات الزمالك المقبلة، موضحا أن الترشح فى الانتخابات الأخيرة التى لم يحالفه النجاح فيها اكتسب العديد من الخبرات وحصل على 11 ألف صوت، رغم عدم وجود دعاية.

وقال هشام يكن، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، "عندي برنامج هذه المرة سيعجب الزملكاوية، ويقدم إنجازات على صعيد الإدارة للكيان، ولن أقبل العمل فى قطاعات الناشئين لأن هدفي هو مجلس الإدارة".

واسترجع نجم دفاع الزمالك والمنتخب السابق ذكرياته فى مونديال 1990، موضحا أنه قصد تمرير الكرة الطولية لحسام حسن والتى تحصل منها على ضربة جزاء أمام هولندا فى واحدة من أجمل مباريات المنتخب بكأس العالم".

ورفض هشام يكن اتهامه بتعمد إصابات اللاعبين المنافسين، موضحا أنه كان يؤدي دوره الدفاعى وهو اللعب بقوة، لكنه دون تعمد إيذاء الخصم، وأنه كان لاعبا قويا وليس مؤذيا كما يصنفه البعض.

وأشار يكن إلى أن الأهلي طلب ضمه حينما كان قائدا لمنتخب مصر قائلا: "فوجئت بوجود أربعة لاعبين على قائمة الراحلين من الزمالك منهم أنا وطارق يحيي وحمادة عبد اللطيف، وصلاح حسني أبلغني أنى لست في القائمة، فدخل الأهلي في المفاوضات، لكني رفضت".