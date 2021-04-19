شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الكابتن إبراهيم يوسف نجم غزل المحلة السابق بمقابر عائلته بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع المئات من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جنازة الكابتن إبراهيم يوسف نجم غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق، والذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بإحدى مستشفيات دولة اليمن.

ووصل الجثمان لمدينة المحلة بعد تدخل الجهات المعنية، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد قادوس بمنطقة المشحمة، ونقله بسيارة إسعاف إلي مقابر عائلته.

وشارك في تشييع الجنازة عدد كبير من نجوم ولاعبي غزل المحلة والكابتن خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة.























