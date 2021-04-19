شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: "موهبتي كانت على قدي ولكني نموذج للإصرار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض هشام يكن، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، توريطه فى أزمة مباراة السلة الأخيرة بين الأهلي والزمالك قائلا، "أنا تواجدت كعضو فى النادى، ولم نتورط فى أى شيء، وغير صحيح أن النيابة العامة استدعتني لسماعي أقوالي".

وعن رحلته مع كرة القدم، قال يكن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، "أنا نموذج للإصرار، عارف أني مش لاعب مهارى، ومركزى مش محتاج المهارة، ولم أصل لجزء بسيط من قيمة وموهبة الكابتن يكن".

وأضاف يكن، "طوال مسيرتي لم أجلس على دكة الاحتياطي، وأول من أجلسنى على الدكة كان فاروق جعفر، لا أعتب عليه، لكنه كان قريبا من العائلة، وكان يجب أن يبلغني بالقرارات لا يفاجئني بها".

وأكمل نجم الزمالك السابق، أنه لا ينتقد مدربا لتصفية الحسابات أو لأنه تجاهله في اختياراته كجهاز معاون، موضحا أن انتقاداته نابعة من رؤيته الفنية للمدرب، وعلى سبيل المثال إيهاب جلال الذي تم تعيينه من خارج أبناء النادى الزمالك، وأثبتت التجربة فشلها".

واعترف يكن بأنه رغم النجاح في مجال التدريب خلال الفرق التي دربها، لكنه لم يحقق نجاحات على صعيد التدريب مثلما نجح كلاعب قائلا، "أنا معنديش وكيل يسوقنى، والتدريب في مصر بالعلاقات، بس أنا مش بعرف أكون تحت طوع حد، الوكلاء مسيطرين على الأندية، وفيه عمولات وعلاقات وضرب كتير".