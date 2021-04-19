شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات شعار عبد الحميد بسيونى لمواجهة زيادة الوزن فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبى فريقه من زيادة الوزن خلال شهر رمضان الكريم، مشدداً على أنه سيخضع الفريق يومياً لقياسات وزن كل فترة للحفاظ على لياقتهم البدنية مع استئناف مباريات الدوري، مؤكداً أن العقوبات المادية ستكون شعار المستهترين بالبرنامج الغذائي الموضوع من أخصائى التغذية بالنادى.

واستقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض ثلاث مباريات ودية تبدأ بمواجهة الشمس فى 22 أبريل الجارى، ثم الإنتاج الحربى فى 23 من نفس الشهر

وتختتم الوديات بمواجهة القناة فى 24 من أبريل استعداداً لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان وذلك بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.