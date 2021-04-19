شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لأساسيي الزمالك فى مباراة القمة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء القمة رقم 121 أمام الأهلى بالأمس تدريبات استشفائية خلال مران الفريق اليوم الإثنين.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا للقاء الإنتاج الحربي المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد، خاصة فى ظل ضغط المباريات الذى تعانى منه جميع فرق الدورى.

وعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن السلبيات التى حدثت فى مواجهة المارد الأحمر، مطالبًا اللاعبين بسرعة استعادة تركيزهم والعمل على تحقيق الانتصارات فى المباريات المقبلة.

وخسر الزمالك من الأهلى أمس الأحد، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.