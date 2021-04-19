شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. محمد عمارة: ملوخية بالأرانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية ، و لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع محمد عمارة نجم الأهلى السابق، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى سابع أيام شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "ملوخية بالأرانب".

وقال عمارة، إنه يحب كثيرا العادات الرمضانية الدينية والاحتماعية سواء الخاصة بصلاة التراويح أو الفطار مع الأقارب والأصدقاء.

ويحرص عمارة فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أن عمارة يحرص أيضا على تناول الإفطار فى منزله بصحبة أبناؤه وزوجته أكثر من العزومات خاصة فى ظل المحافظة على الإجراءات الاحترازية.