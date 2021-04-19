الامارات | محمد صلاح يتلقى خبراً ساراً من مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتلقى خبراً ساراً من مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي على حسابه في "تويتر" اليوم الاثنين، إن الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة حسام البدري قرر منح شارة قيادة منتخب "الفراعنة" إلى نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن "هذا القرار جاء بعد إبلاغ البدري اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، والذين ساندوا هذه الخطوة، ويرى البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، منها شارة القيادة".

ويسعى البدري إلى قيادة المنتخب المصري إلى التأهل لكأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي بعد إنجاز المدرب السابق البرتغالي كوبر الذي قاد الفراعنة لمونيدال روسيا 2018 بعد غياب طويل دام 31 سنة.

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