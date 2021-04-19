شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب اللاعبين بغلق ملف القمة والفوز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش مران اليوم الإثنين.

وطالب المدير الفني اللاعبين بإغلاق ملف مباراة القمة، والتركيز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

وشرح كارتيرون الأخطاء التي وقع فيها الفريق في اللقاء الماضي، لتلافي تكرارها أمام الإنتاج الحربي.

ويستعد الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.