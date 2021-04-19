شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة السوبر الأوروبي تهدد عرش اتحادات كرة القدم في العالم (تغطية خاصة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الأيام القليلة الماضية، حالة من الجدل بسبب إقتراح رئيس نادي ريال مدريد، بيريز بتنظيم بطولة دوري السوبر الأوروبي للأندية، وهو ما أشعل غضب الاتحاد الأوروبي «يويفا» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وبعض الاتحادات المحلية وروابط الأندية مثل «لاليجا» بسبب نظام البطولة التي يحتم على الفرق المشاركة فيها عدم المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وإليكم أبرز تطورات الوضع بين الأندية الكبري و«يويفا» و«فيفا»: