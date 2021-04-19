شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يحصل على تعويض ضخم بعد إقالته من توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، صباح اليوم الاثنين، بعد قرابة عام ونصف فقط من توليه المهمة.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن المدرب البرتغالي سيحصل على تعويض كبير يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني، إذ سيستمر مورينيو في الحصول على راتبه الشهري بشكل طبيعي وحتى تعاقده مع ناد جديد.

ولفتت الصحيفة إلى أن مورينيو لن يحصل على الـ 30 مليون جنيه إسترليني التي كان قد أكدت تقارير استحقاقه لها بسبب عدم تحقيقه لبعض البنود في العقد المتعلقة بالتأهل الأوروبي.

وأكدت مصادر للصحيفة البريطانية أن تعادل توتنهام أمام إيفرتون، الجمعة الماضية، كان القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لإدارة توتنهام، لتتخذ قرارها بإقالة المدرب البرتغالي.