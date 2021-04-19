شكرا لقرائتكم خبر عن سترلينج على رادار ريـال مدريد في انتقالات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النجم الإنجليزى رحيم سترلينج، جناح مانشستر سيتى، اهتمامات ريال مدريد مرة أخرى، في ظل خسارة مكانه في التشكيل الأساسى لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، لصالح الشاب فيل فودين. ومع الوضع الحالى لسترلينج وتأجيل تجديد عقده، يجد ريال مدريد في ذلك فرصة مناسبة لمحاولة ضم النجم الإنجليزى، وذلك بحسب صحيفة «ديلى ستار» البريطانية.

وحاول ريال مدريد كثيرًا التعاقد مع سترلينج من قبل، إلا أنها باءت بالفشل، بعدما بدا أن مستقبله مرتبط بملعب الاتحاد.

وفى الوقت الذي يبدو فيه سترلينج سعيدًا مع مانشستر سيتى، وينتظر مفاوضات تجديد تعاقده بعد انتهاء اليورو هذا الصيف، إلا أن غيابه عن التشكيل الأساسى قد يمنح ريال مدريد الفرصة. وينتهى عقد سترلينج الحالى بعد عامين، وبالتالى لن يقرر مانشستر سيتى بيعه بأقل من 80 مليون إسترلينى، حيث تعاقد معه السيتى بـ44 مليون إسترلينى في صيف 2015.

وسجل سترلينج 14 هدفًا مع مانشستر سيتى هذا الموسم، لكنه لم يسجل سوى هدف وحيد في آخر 12 مباراة، وانخفض مستواه بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة.