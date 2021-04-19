شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مكالمة الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل مع لاعبي الفريق عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة أمس الأحد ببطولة الدوري الممتاز.

وحرص رئيس النادي الأهلي على تهنئة اللاعبين في مكالمة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي عقب المباراة مباشر بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك وسط غيابات كثيرة عن الفريق الأحمر في اللقاء.

وحذر الخطيب لاعبي الأهلي من المبالغة في الاحتفالات، وأنه لقاء عادي بثلاث نقاط، وأنه لن يسمح بالتهاون خلال الفترة المقبلة، في رحلة العودة للصدراة التي بدأها الأهلي بالأمس بالفوز على الزمالك.