شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى الجهاز الفني للزمالك بسبب جنش وأبوجبل وعواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثيرت أزمة داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة.

وعلمت «المصري اليوم» أن أسامة نبيه طالب الفرنسي كارتيرون بضرورة منح محمد عواد فرصة المشاركة في المباريات المقبلة بعد ظهور جنش بشكل سيئ للغاية في القمة وتسببه في هدفي المارد الأحمر.

ويصر كارتيرون على استمرار جنش في المشاركة أساسيًا، بينما يري أوليفيرا مدرب الحراس أن الثنائي عواد وأبوجبل الأفضل جاهزية من الناحية الفنية.