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الأهلي يغلق ملف التعاقد مع حارس جديد مؤقتاً

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني على غلف ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء قرار موسيماني مدرب النادي الأهلي بغلق ملف التعاقد مع حارس جديد بعد تألق علي لطفي حارس الفريق الثاني في مباراة القمة أمام الزمالك أمس والتصدي لركلة جزاء من محمود علاء مدافع الزمالك وظهوره بمستوى فني قوي في اللقاء.

وطلب موسيماني من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح غلق ملف التعاقد مع حارس بديل لمحمد الشناوي في الصيف المقبل بعد تألق علي لطفي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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