شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ إجراءات تعديل عقد الونش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسؤولو نادي الزمالك في إجراءات تعديل عقد الونش ليصبح ضمن لاعبي الفئة الأولي، وغلق ملف رحيله بشكل نهائي في الوقت الحالي، نظرا لحاجة الفريق لجهوده والحفاظ على الاستقرار الداخلي للفريق.

ومن المنتظر أن تبلغ مدة عقد الونش الجديد 3 سنوات قابلة للتجديد، مع وضعه في الفئة الأولي لنجوم الفريق وذلك بعد العروض الخليجية التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الونش كان قد تلقي عرض من جانب أهلي جدة في يناير الماضي ولكن مسؤولو الزمالك رفضوا العرض بسبب الرغبة في الاستعانة بخدماته هذا الموسم.