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كارتيرون يطلب مهاجم أفريقي مع الجزيري.. وإعارة مروان حمدي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الفرنسي بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بجانب تفعيل بند الشراء النهائي للتونسي سيف الدين الجزيري.

وعلمت «المصري اليوم» أن إدارة الزمالك طالبت كارتيرون بوضع عدد من اللاعبين الأفارقة الذي يرغب في التعاقد معهم لبدء المفاوضات لضم أحدهم في الميركاتو الصيفي.

كما طلب المدير الفني الفرنسي إعارة مروان حمدي في نهاية الموسم بدلًا من رحيله نهائيًا، وذلك لاكتساب المزيد من الخبرات.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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