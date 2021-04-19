شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب مهاجم أفريقي مع الجزيري.. وإعارة مروان حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الفرنسي بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بجانب تفعيل بند الشراء النهائي للتونسي سيف الدين الجزيري.

وعلمت «المصري اليوم» أن إدارة الزمالك طالبت كارتيرون بوضع عدد من اللاعبين الأفارقة الذي يرغب في التعاقد معهم لبدء المفاوضات لضم أحدهم في الميركاتو الصيفي.

كما طلب المدير الفني الفرنسي إعارة مروان حمدي في نهاية الموسم بدلًا من رحيله نهائيًا، وذلك لاكتساب المزيد من الخبرات.