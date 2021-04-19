شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على رحيل محمود علاء نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مسؤولو نادي الزمالك على رحيل محمود علاء، مدافع الفريق، في نهاية الموسم سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، حال تلقيه عرض مادي مناسب.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب يملك عروضا خليجية خاصة من الدوري السعودي، وأبلغ كارتيرون الإدارة موافقته على رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مدافع الزمالك كان قد تعرض لانتقادات عنيفة من جانب جماهير القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.