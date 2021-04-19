شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يحاول إقناع كارتيرون بالموافقة علي رحيله نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري يوسف أوباما مهاجم الزمالك عدة محاولات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، من أجل الموافقة على احترافه في فترة الانتقالات في الصيف المقبل، وذلك بعدما تلقي اللاعب عرضا شفويا من أحد الأندية السعودية.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن مطالبة كارتيرون لاوباما باغلاق الملف تماما لحين مصالحة الجماهير عقب الخروج من دوري ابطال افريقيا، في المقابل فان أوباما يتمسك بالاحتراف عقب نهاية الموسم الحالي، بعدما تبخرت أحلام الفريق في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي وهو ما جعل معظم اللاعبين يفكرون في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وتلقي أوباما عرضا سعوديا من أحد الأندية التي تنافس على المربع الذهبي في الدوري السعودي هذا الموسم، إلا ان كارتيرون رفض تماما رحيله، بعدما أكد الفرنسي لأوباما أنه يعتمد عليه في بناء جيل قوي للزمالك الموسم المقبل.