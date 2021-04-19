شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر علي إعارة محمد عواد نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مسؤولو نادي الزمالك على الاقتراح المقدم من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، برحيل محمد عواد حارس مرمي الفريق إلى أي فريق داخل أو خارج مصر على سبيل الإعارة بداية من الصيف المقبل.

ويرغب كارتيرون في رحيل محمد عواد في ظل عدم دخوله في حساباته الفنية ولعدم وجود فرصة للمشاركة في المباريات المقبلة في ظل تواجد الثنائي محمد أبوجبل ومحمود جنش، بخلاف عودة محمد صبحي حارس الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري هذا الموسم.

وجاءت رغبة كارتيرون متوافقة مع رغبة إدارة النادى التي ترغب في رحيل عواد بسبب ارتفاع القيمة المالية لعقد اللاعب والتي تصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.