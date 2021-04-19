شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث تسويق أحداد عقب نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث مسؤولو نادي الزمالك في الوقت الحالي تسويق المغربي حميد أحداد في فترة الانتقالات المقبلة لعدم تقديمه مستويات متميزة مع الفريق، بجانب سعي النادي في الوقت الحالي للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز الجناح الهجومي.

وأكد مسؤولو الزمالك لوكيل أعمال أحداد الترحيب برحيله حال تلقي عرض مناسب للاعب، لكن كشف مصدر مقرب من أحداد أنه يرفض الرحيل بهذه الطريقة ويتمسك بالرحيل المجاني حال طلب منه ذلك، مع حصوله على كافة مستحقاته لدى النادي كاملة دون التنازل عن أي جزء منها.

ويعد المغربى حميد أحداد ضمن لاعبي الزمالك الأجانب المرشحين للرحيل، في الصيف المقبل، لكن يرفض مسؤولو الزمالك التعجل في حسم مصيره.