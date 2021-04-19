شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الزمالك يغلق باب الخليج أمام محمود حمدى الونش بتعديل عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت عروض الاحتراف الخارجية لتغازل محمود حمدى الونش مدافع الزمالك من جديد بعد تألقه الملفت مؤخرًا، خاصة على الصعيد الأفريقي، حيث كان أحد أفضل لاعبي الأبيض في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا قبل وداع البطولة من دور المجموعات.

ويسعى مسؤولو الزمالك لسرعة تعديل عقد الونش وتمديده ليصبح ضمن لاعبي الفئة الأولى، وغلق ملف رحيله بشكل نهائي في الوقت الحالي، نظرا لحاجة الفريق لجهوده واستمراره أملا في حصد الألقاب داخليًا وخارجيًا.